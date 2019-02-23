Son Dakika Haberleri: Bizim Turgut Gençlerin Çağrısına Yanıtsız Kalmadı

Bizim Turgut Gençlerin Çağrısına Yanıtsız Kalmadı

13 dakika önce

Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı yoğun seçim çalışmaları kapsamında gençlerin halı saha çağrısını yanıtsız bırakmadı.

Bizim Turgut Gençlerin Çağrısına Yanıtsız Kalmadı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu gençlerin gündüz halı sahada oynayacakları maç öncesi bir kişi eksik oldukları çağrısına yoğun temposuna rağmen kayıtsız kalmayarak akşam programları sonrası halı sahada gençlerle maç oynadı.

Yoğun seçim çalışmaları kapsamında Mahalle ziyaretlerini tamamlayan Babaoğlu Hendek'te halı sahasında oynanan maçta gençlerle birlikte oynadı.

Biri penaltıdan olmak üzere oynanan karşılaşmayı Babaoğlu'nun yer aldığı takım müsabakayı 9-8 önde tamamladı.

Gençler çağrılarına duyarsız kalmayan Babaoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

Babaoğlu'da gençlerin çağrısına duyarsız kalınmaması gerektiğini söyleyerek yorucu günün ardından gençlerle halı sahada maç oynamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek stres attığını ve bundan dolayı gençlere teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

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