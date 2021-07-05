BKM yaz etkinlikleri 14 Temmuz'da Kenan Doğulu konseriyle başlayacak - Son Dakika

BKM yaz etkinliklerinde, 14 Temmuz -15 Ekim tarihleri arasında Maximum Uniq Açıkhava'da birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Konserden, tiyatroya, stand-up gösteriden, müzikli oyuna, açık hava sinema keyfinden, festivale uzanan ve kültür-sanatın her dalına dokunan program İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Program kapsamında 14 Temmuz'da Kenan Doğulu, 31 Temmuz'da rap müziğin güçlü temsilcilerinden Sagopa Kajmer, 2 Ağustos'ta genç şarkıcı Melek Mosso, 11 Ağustos'ta Cem Adrian, 13 Ağustos'ta Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio projesi, 20 Ağustos'ta Haluk Levent ve 27 Ağustos'ta Büyük Ev Ablukada müzik grubu hayranlarıyla bir araya gelecek.

Performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan Şener Şen, 17 Temmuz'da "Zengin Mutfağı"yla, Serkan Keskin'in "Harpagon" karakteriyle kapalı gişe sahnelediği "Cimri" oyunu 29 Temmuz'da, son dönemin yükselen stand-upcılarından biri olarak gösterilen Doğu Demirkol 5 Ağustos'ta ve Yasemin Sakallıoğlu 30 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.

Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarladığı ve yönettiği "Yaşamaya Dair" oyunu 7 Ağustos'ta, Türk tiyatrosunun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, Süheyl ve Behzat Uygur tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" oyunu 18 Ağustos'ta, Sunay Akın ve Nihat Sırdar'ın "Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi" isimli gösterisi 21 Ağustos'ta izlenime sunulacak.