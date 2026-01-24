BM, ABD'nin Göçmen Politikalarını Kınadı - Son Dakika
BM, ABD'nin Göçmen Politikalarını Kınadı

24.01.2026 11:08
BM Mülteciler Yüksek Komiseri, ABD'nin göçmenlere yönelik orantısız güç kullanımını eleştirdi.

CENEVRE, 24 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin göçmenliğe ilişkin kuralların uygulanmasında sık sık "gereksiz ve orantısız güç" kullanımını kınadı.

Türk cuma günü yaptığı açıklamada, "göçmen ve mültecilere yönelik artık rutin hale gelen kötü muamele ve aşağılama" karşısında şok olduğunu ifade etti.

Türk tutuklanan ve gözaltına alınan birçok kişinin, gözaltı ve sınır dışı etme kararlarına itiraz etmek için zamanında avukat ve etkili araçlara erişemediğini söyledi.

Türk ABD'yi göç politikaları ve uygulamalarında insan onuruna ve adil yargılanma hakkına saygı göstermeye çağırdı.

Türk ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde artan gözaltında ölüm sayılarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında da bulundu.

Geçtiğimiz yıl en az 30 ölüm vakası bildirilirken, bu yıl şu ana kadar altı vaka bildirildi.

7 Ocak'ta Minneapolis'te federal bir uygulama operasyonu sırasında, bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanı 37 yaşındaki bir ABD vatandaşını vurarak öldürmüş, olay geniş çaplı gerginliklere yol açmıştı. Bir hafta sonra başka bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanının aynı bölgede Venezuelalı bir göçmeni vurmasıyla protestolar daha da şiddetlendi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Son Dakika

