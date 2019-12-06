BM, Brezilya'nın

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Brezilya'nın binlerce Venezuelalı sığınmacıyı mülteci olarak tanıma hamlesinin memnuniyetle karşılandığını, ilk etapta 21 bin kişinin bu karardan faydalandığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babor Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "BMMYK, Brezilya'nın binlerce Venezuelalı sığınmacıyı ilk bakışta mülteci olarak tanıma hamlesini memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Brezilya'nın Ulusal Mülteciler Komitesi'nin dün aldığı karardan ilk etapta 21 bin sığınmacının faydalandığını aktaran Baloch, "Brezilya makamları şu anda ülkede 224 bin Venezuelalının yaşadığını tahmin ediyor. Her gün ortalama 500 Venezuelalı, çoğunlukla kuzeyden ve izole edilmiş Roraima eyaletinden Brezilya'ya geçmeye devam ediyor." diye konuştu.

Baloch, bugüne kadar, çoğunluğu Latin Amerika ülkeleri ve Karayipler'de olmak üzere dünya genelinde 750 bin Venezuelalının iltica başvursunuda bulunduğu bilgisini paylaşarak, son resmi rakamlara göre, Brezilya'nın, Venezuelalı 120 bin sığınmacıyı kayıt altına aldığını belirtti.

Sözcü Baloch, Komite'nin aldığı kararın ülkedeki Venezuelalıların korunmasında olumlu etki yapacağını, ayrıca Brezilya'nın ulusal iltica sistemi üzerindeki baskının hafifletilmesine de yardımcı olacağını sözlerine ekledi.