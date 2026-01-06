BM'de ABD'nin Venezuela Müdahalesi Kınandı - Son Dakika
BM'de ABD'nin Venezuela Müdahalesi Kınandı

06.01.2026 15:38
BM toplantısında ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve Maduro'nun gözaltına alınması eleştirildi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısında, ABD'nin egemen bir ülkeye askeri müdahalede bulunması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu kaçırması sert biçimde eleştirildi. ABD'nin müttefikleri arasında görülen Fransa ve Bahreyn dahil birçok ülke bu adımı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jay Dharmadhikari, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını ve Maduro'nun gözaltına alınmasını kınayarak, bunun "uluslararası düzenin en temel dayanaklarını aşındırdığını" söyledi. Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Maduro'nun yönetimini eleştirmekle birlikte, Venezuela'nın siyasi geleceğine Venezuelalıların karar vermesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin saldırısının, güç kullanmama ve barışçıl çözüm ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

ABD'nin müttefikleri arasında görülen Bahreyn da operasyonun BM Şartı'nı ihlal ettiğini dile getirdi. Avrupa ülkelerinden İngiltere ve Letonya ise daha temkinli bir dil kullandı. İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Archie Young, Londra'nın Venezuelalıların iradesini yansıtan meşru bir yönetime yönelik barışçıl geçişi desteklediğini söyledi.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise Beyaz Saray yönetiminin BM Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti. Toplantıda okunan açıklamasında Guterres, "Venezuela'daki istikrarsızlığın artma ihtimali, bunun bölgeye olası etkileri ve devletler arası ilişkilerin nasıl yürütüldüğüne dair teşkil edebileceği örnek beni derinden endişelendiriyor" dedi. Guterres, diplomatik diyaloğa dönülmesi ve uluslararası kurallara saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi, ABD'nin Venezuela hamlesinin Latin Amerika'da geçmişteki Amerikan müdahalelerini hatırlattığını, Washington'un "uluslararası barış ve güvenliği zedelediğini" ifade etti.

Rusya ve Çin'den ABD'ye tepki...

Rusya ve Çin temsilcileri Maduro ile eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılmasını talep ederken, ABD'nin Venezuela'ya yönelik her türlü askeri faaliyetine son vermesi çağrısında bulundu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise ABD'yi "küresel jandarmalık rolüne geri dönmekle" suçlayarak, uluslararası toplumu ABD'nin askeri dış politika araçlarını reddetmeye çağırdı. Çinli temsilci Sun Lei ise ABD'ye "zorbalık ve baskı politikalarına son verme" ve bölge ülkeleriyle karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ilişki kurma çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi ekim ayında da ABD'nin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen Venezuelalı teknelere düzenlediği ve ölümle sonuçlanan saldırıları hakkında toplanmıştı. Uluslararası Kriz Grubu'ndan BM uzmanı Maya Ungar, Batı medyasında yer alan açıklamasında, "Kısa bir sürede ABD'nin eylemlerine odaklanan iki toplantı yapılması alışılmadık bir durum" dedi ve bunun Washington'un BM Şartı'nın temel ilkelerini giderek daha fazla göz ardı ettiğini gösterdiğini söyledi.

ABD'den savunma: "Bu bir savaş değil, kolluk operasyonu"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ülkesinin Maduro'yu "görevden almasını" savunarak, "Venezuela'ya ya da halkına karşı bir savaş yürütülmediğini" savundu. Waltz, "Maduro'nun bir devlet başkanı değil, uyuşturucu kaçakçısı bir firari olduğunu" ileri sürdü. "Bir ülkeyi işgal etmiyoruz. Bu bir hukuk uygulama operasyonuydu" diyen Waltz, Maduro ve eşinin uyuşturucu suçlamalarıyla yakalanmasının Latin Amerika'yı daha güvenli hale getirdiğini öne sürdü.

Latin Amerika'dan uyarı...

Konseyin 15 üyesi ve Venezuela'nın yanı sıra Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili, Küba, Nikaragua ve İran'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler toplantıya katılarak söz aldı.

Şili, Brezilya, Meksika, Küba ve Kolombiya, ABD'nin eylemlerini açık şekilde kınadı. Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi, operasyonun kabul edilemez bir çizgiyi aştığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini" söyledi. Kolombiya'nın BM Büyükelçisi Zalabata Torres, "Uluslararası barış ve güvenliğin temelleri nerede" diye sordu ve söz konusu saldırının Latin Amerika bölgesi için "en kötü müdahale örneklerini" hatırlattığını söyledi.

Venezuela Temsilcisi Moncada: "Diğer ülkelere de benzer eylemler için kapı araladı"

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD'nin Karakas'taki operasyonunun diğer ülkelere de benzer eylemler için kapı araladığını söyledi. Moncada, "Bir Devlet Başkanı'nın kaçırılması ve bombalamanın tolere edilmesi ya da hafife alınması, dünyaya hukukun isteğe bağlı olduğu ve gücün uluslararası düzenin gerçek hakemi olduğu yönünde yıkıcı bir mesaj verir" dedi.

Kaynak: ANKA

