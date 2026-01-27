BM'den Basra Körfezi'ndeki Askeri Yığılmaya Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

BM'den Basra Körfezi'ndeki Askeri Yığılmaya Uyarı

27.01.2026 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmadan endişe duyduğunu belirtti ve itidal çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmadan endişeli olduklarını ifade etti.

BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki ABD-İran gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Dujarric, ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya konuşlandırmasına ilişkin, "Genel Sekreter, Basra Körfezi bölgesindeki bildirilen askeri yığılmadan gerçekten çok endişeli" dedi.

Dujarric, Guterres'in azami itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak veya bölgede tırmanışa neden olacak her türlü eylemden kaçınmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Guterres'in İran ile ilgili tüm endişelerin diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülebileceğine inanmaya devam ettiğini aktaran Dujarric, Guterres'in ayrıca bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve tüm aktörleri gerginliği azaltmak ve bölgedeki güveni güçlendirmek için somut adımlar atmaya çağırdığını aktardı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Basra Körfezi, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BM'den Basra Körfezi'ndeki Askeri Yığılmaya Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 23:57:27. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den Basra Körfezi'ndeki Askeri Yığılmaya Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.