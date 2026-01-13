BM'den İran Protestoları Açıklaması - Son Dakika
BM'den İran Protestoları Açıklaması

13.01.2026 22:22
BM, İran'daki protestolara karşı askeri müdahale söylemlerinden endişeli ve diplomasiyi savunuyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran'daki protestolara karşı dış askeri müdahale söylemlerinin artışından dolayı endişe duyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında İran'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı protestoculara gösterilere devam etmeleri tavsiyesinde bulunup, "yardım yolda" ifadesini kullanmasıyla ilgili bir soru üzerine Dujarric, "Şunu belirtmek isterim ki, İran'ın durumuyla ilgili olarak gördüğümüz askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz." dedi.

Dujarric, İran'daki gelişmeler konusunda BM'ye üye tüm devletlerin askeri söylem yerine diplomasiyi savunmasının şart olduğunu vurguladı.

Genel Sekreterin, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde ülkedeki insan hakları durumunu defalarca gündeme getirdiğini de aktaran Dujarric, öte yandan BM'nin İran'da 46 uluslararası ve 448 yerel olmak üzere 494 personelinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, ABD'nin olası askeri müdahale ihtimaline karşılık BM personelinin şu an ülkeden tahliye edilmesinin de planlanmadığını ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere, "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Yardım yolda." şeklinde seslenmişti.

Trump, mesajının sonuna, "İran'ı Yeniden Büyük Yapalım"ın İngilizce kısaltması olan "MİGA" ifadesini de kullanmıştı.

-? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İran

