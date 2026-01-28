BM'den İsrail Uyarısı: Ateşkes Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM'den İsrail Uyarısı: Ateşkes Tehlikede

28.01.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Orta Doğu Koordinatörü Alakbarov, İsrail'in işgalinin ateşkesi tehdit ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, İsrail'in Filistin'de işgali derinleştirmesinin, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Alakbarov, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Filistin sorunu üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen açık tartışma toplantısında konuştu.

"Önümüzde Gazze için potansiyel bir dönüm noktası, daha iyi bir gelecek için gerçek bir şans görüyoruz. Ancak birçok belirsizlik devam ediyor." diyen Alakbarov, Gazze'deki duruma paralel olarak, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden bir çözülme ve gerilim içinde boğulmuş bir bölge gördüklerini söyledi.

Alakbarov, Gazze halkının ateşkesin uygulanmasını ve daha iyi bir gelecek için sabırsızlıkla beklediğine işaret ederek, bununla birlikte sert kış şartları altında İsrail'in insani yardımların girişini engellemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Tüm sektörlerde, insani yardım aktörlerinin Gazze'de hala geniş ölçekte faaliyet gösteremediğini vurgulayan Alakbarov, insani yardımlar için Ürdün koridorunun önemine dikkati çekti. Alakbarov, "10 Ekim'den bu yana, 2 bin 720 işlemden geçirilen yardımın sadece yüzde 9'u Ürdün üzerinden Gazze'ye girdi. Gazze'de hayat kurtarmak için mevcut, kanıtlanmış bölgesel koridorların tam olarak kullanılması şarttır." dedi.

Alakbarov, Gazze'ye mobil evlerin, kurtarma ekipmanlarının, yakıtın ve tıbbi malzemelerin girişinin ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ettiğini, bunun da on binlerce yerinden edilmiş kişinin ve hastanın hayatını tehlikeye attığının altını çizdi.

-"Ateşkese rağmen, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde askeri operasyonlarına devam ediyor"

İsrail'in Gazze'de binaları düzenli olarak patlatmaya devam ettiğine, defalarca nüfusu yer değiştirmeye zorladığına da vurgu yapan Alakbarov, "Ateşkese rağmen, İsrail ordusu Gazze Şeridi genelinde hava saldırıları, topçu ateşi ve silahlı çatışmalarla askeri operasyonlarına devam ediyor." dedi.

Alakbarov, sözde "sarı hattın" yakınında veya ötesinde her gün saldırılar gerçekleştiğine işaret ederek, ateşkesin başlamasından bu yana, aralarında birçok kadın ve çocuğun da bulunduğu yüzlerce Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü söyledi.

"Olumsuz eğilimler her geçen gün daha da pekişiyor"

Konuşmasında, işgal altındaki Batı Şeria'daki "giderek kötüleşen dinamiklere değinmek" istediğini de belirten Alakbarov, "BM ve bu konseydeki diğer birçok kuruluş her ay gelişen durumun ciddiyetini vurguluyor. Ancak bu, sahada henüz anlamlı bir değişikliğe dönüşmedi. Olumsuz eğilimler her geçen gün daha da pekişiyor." şeklinde konuştu.

Alakbarov, Batı Şeria'daki İsrail askerlerinin yoğun saldırı ve baskılarına vurgu yaparak, "İsrail güvenlik güçleri tarafından, aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilere yönelik geniş çaplı tutuklama kampanyaları yürütülüyor, bu tutuklamalarda kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıkları, gözaltında ölümlerin devam ettiği bildiriliyor." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gaspetmeye çalışan İsraillilerin uyguladığı şiddete de işaret eden Alakbarov, "Sıklıkla İsrail güvenlik güçleri tarafından eşlik edilen veya desteklenen sürekli ve aşırı yerleşimci şiddeti, gerilimleri alevlendirmeye, Filistinlileri zorla yerinden etmeye ve istikrarsızlığı kötüleştirmeye devam etmektedir." diye konuştu.

Alakbarov, İsrail hükümetinin politikalarının bir dizi yıkıcı eğilimi kolaylaştırdığını belirterek, "Yerleşimlerin ilerlemesi, devlet arazisi ilanları ve sürekli olarak kurulan karakolların birleşimi, işgal altındaki Batı Şeria'da geniş toprak parçalarını Filistinlilerin kullanımına erişilemez hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in işgali derinleştirmesinin, barış ve iki devletli çözümün kurulması umutlarını daha da baltaladığı uyarısını yapan Alakbarov, "Acilen ele alınmadıkları takdirde, bu sorunlar ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi de tehlikeye atabilir." açıklamasını yaptı.

Alakbarov, "Gazze ateşkes planının ikinci aşamasının uygulanması kritik önem taşıyor. Bu kararlı ve kolektif taahhüdümüzü gerektirecektir." diyerek, BM'nin, BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olarak, barış ve iki devletli bir çözüm sürecini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail Uyarısı: Ateşkes Tehlikede - Son Dakika

Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Datça’da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:17
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 20:04:36. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den İsrail Uyarısı: Ateşkes Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.