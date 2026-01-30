BM'den Myanmar için Derin Endişe

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da 5 yıldır süren askeri yönetim ile halkın çektiği acıların arttığını belirterek, ülkede hızla kötüleşen durumdan "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Myanmar'da askeri darbenin 5. yılı dolayısıyla açıklama yayımladı.

Açıklamada, Myanmar'da ordunun iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğine işaret edilerek, "Myanmar halkının çektiği acılar derinleşti. Uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukun yaygın ihlalleriyle birlikte cezasızlık döngüsü devam etmektedir." denildi.

Guterres'in Myanmar'daki hızla kötüleşen durumdan ve bunun bölgesel sonuçlarından derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada, özellikle ülkedeki 5,2 milyon insanın Myanmar içinde ve sınırları ötesinde yer değiştirmesine, ciddi gıda güvensizliğine, ekonomik istikrarsızlık ve artan şiddetin yanı sıra ordunun devam eden sivil nüfusu ve altyapıyı hedef alan hava saldırılarına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, her türlü şiddeti şiddetle kınamakta ve tüm tarafları azami itidal göstermeye, uluslararası hukuka uymaya ve BM ile ortaklarının ihtiyaç sahiplerine insani yardım ve temel hizmetleri güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz bir şekilde ulaştırmasını sağlamaya çağırmaktadır." ifadeleri paylaşıldı.

Genel Sekreterin, Myanmar halkıyla dayanışma içinde olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, çatışmanın temel nedenlerini tam olarak ele alan, hesap verebilirliği sağlayan ve acil insani ve kalkınma ihtiyaçlarına yanıt veren bir çözüm için bölgesel ve uluslararası katılım çağrısı tekrarlandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 Dünya Raporunda Myanmar'da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.