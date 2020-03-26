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BM Genel Sekreteri euronews'e konuştu: Virüse karşı savaş halindeyiz; savaş ekonomisine geçmeliyiz
6 saat önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin, 75 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde daha önce karşılaşılmamış bir türden olduğunu söyledi. Guterres euronews'e verdiği özel röportajda krizin üstesinden gelmek için yapılması gerekenleri açıkladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin, 75 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde daha önce karşılaşılmamış bir türden olduğunu söyledi.
G20 zirvesi öncesinde euronews'e konuşan Guterres, dünyadaki en yoksul ülkelere yardım edilmesi için küresel eylem planı çağrısında bulundu. Plan, virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için trilyonlarca euroluk önlem paketleri ve küresel bir ateşkes öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:47
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