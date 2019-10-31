Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri: Suriye için toplanan Anayasa Komitesi toplantısı önemli bir kilometre taşı
Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri: Suriye için toplanan Anayasa Komitesi toplantısı önemli bir kilometre taşı

BM Genel Sekreteri: Suriye için toplanan Anayasa Komitesi toplantısı önemli bir kilometre taşı

7 saat önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’deki krizi sonlandırmak amacıyla dün düzenlenen Anayasa Komitesi toplantısını “önemli bir kilometre taşı” olarak niteledi ve bu toplantının bu ülkede yaşanan trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adım oluşturmasını umut ettiğini söyledi

BM Genel Sekreteri: Suriye için toplanan Anayasa Komitesi toplantısı önemli bir kilometre taşı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki krizi sonlandırmak amacıyla dün düzenlenen Anayasa Komitesi toplantısını "önemli bir kilometre taşı" olarak niteledi ve bu toplantının bu ülkede yaşanan trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adım oluşturmasını umut ettiğini söyledi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:22 
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