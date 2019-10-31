BM Genel Sekreteri: Suriye için toplanan Anayasa Komitesi toplantısı önemli bir kilometre taşı
7 saat önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’deki krizi sonlandırmak amacıyla dün düzenlenen Anayasa Komitesi toplantısını “önemli bir kilometre taşı” olarak niteledi ve bu toplantının bu ülkede yaşanan trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adım oluşturmasını umut ettiğini söyledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki krizi sonlandırmak amacıyla dün düzenlenen Anayasa Komitesi toplantısını "önemli bir kilometre taşı" olarak niteledi ve bu toplantının bu ülkede yaşanan trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adım oluşturmasını umut ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:22
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