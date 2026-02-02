BM, İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM, İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Kınadı

02.02.2026 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in ateşkes döneminde Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında sivillerin ölmesini kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hava kuvvetlerinin hafta sonu ateşkesin devam ettiği Gazze'ye yönelik hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, "Hafta sonu yaşanan şiddet olaylarına ilişkin raporları gördük ve İsrail'in hava saldırılarında sivillerin öldürülmesinden çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıyla ilgili Dujarric, "Ve yine, tüm sivil ölümlerini kınıyoruz." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması memnuniyet verici

Sözcü Dujarric, Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde Mısır'dan gelecek yardımların Filistinlilere ulaştırılmasını sağlayan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından duyulan "memnuniyeti" dile getirdi.

Dujarric, "Daha önce de belirttiğimiz gibi uluslararası hukukun gereklerine uygun olarak sivillerin gönüllü ve güvenli şekilde ayrılmasına ve geri dönmesine izin verilmelidir." ifadesini kullandı.

Temel insani yardım malzemelerinin "yeterli miktarda ve daha az kısıtlamayla" Refah ve diğer tüm geçiş noktalarından Gazze'ye ulaştırılması gereğine işaret eden Dujarric, bugün Gazze'den bazı hastalar ve refakatçilerinin doğrudan Mısır'a geçtiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Kınadı - Son Dakika

Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 00:25:19. #7.11#
SON DAKİKA: BM, İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.