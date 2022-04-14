BM Libya Destek Misyonu'ndan, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin doğu temsilcilerine diyalog çağrısı - Son Dakika
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BM Libya Destek Misyonu'ndan, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin doğu temsilcilerine diyalog çağrısı

14.04.2022 05:46
BM Libya Destek Misyonu'ndan, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin doğu temsilcilerine diyalog çağrısı

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), 5+5 Ortak Askeri Komite'nin doğu bölgesi temsilcilerine diyalog yolunu açık tutma çağrısında bulundu.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), 5+5 Ortak Askeri Komite'nin doğu bölgesi temsilcilerine diyalog yolunu açık tutma çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, Misyonun Başkan Yardımcısı Raisedon Zenenga ve beraberindeki heyetin, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin doğu bölgesi temsilcileri ile Bingazi kentinde görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ortak Askeri Komite'nin ülkede güvenlik konusunda önemli bir konumda olduğu ve beklemede olan birtakım acil sorunların çözüme kavuşturulması için Komite'nin çalışmalarına devam etmesi gerektiği ifade edildi.

5+5 Ortak Askeri Komite'nin bugüne kadar Libya için birçok başarılı iş yaptığı hatırlatılan açıklamada, *Gerginlikten kaçınmalı ve ülkedeki ateşkesin sürekliliği için bütün taraflar ile iş birliğimizi sürdürmeliyiz." denildi.

Askeri Komite"nin içinde yer alan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen 5 kişilik heyette yer alan temsilciler, 9 Nisan'da Hafter'den "petrol ihracatının durdurulması, ülkenin batısı ile doğusu arasındaki iç hat uçuşlarının askıya alınması ve sahil yolunun kapatılması" talebinde bulunmuştu.

5+5 Ortak Askeri Komite

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru hükümete bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran Komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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Birleşmiş Milletler, Bingazi, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Libya Destek Misyonu'ndan, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin doğu temsilcilerine diyalog çağrısı - Son Dakika


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