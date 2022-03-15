BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Taliban yetkilileriyle sığınmacıları görüştü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyarette Taliban geçici hükümetinin yetkilileriyle ülkede yerinden edilenler ve sığınmacılar konusunu ele aldı.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsünün yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grandi ve berberindeki heyetin Taliban yetkilileriyle sığınmacılar ve çeşitli sebeplerle ülkede yerinden edilenler konusunu görüştüğünü belirtti.

Samangani, ülkedeki son durumunun ele alındığı görüşmede, sığınmacılar için yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığını, son birkaç ay içinde 176 bin iç göçmenin evlerine döndüğünü aktardı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerlerinden edilen insanların ve sığınmacıların güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmesi konusunda Taliban hükümet yetkilileriyle görüştüğünü kaydetti.

Filippo, yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için taraflar arasında güvenin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yeni raporunda, Afganistan içinde yaklaşık 4,5 milyonu savaş ve bir milyondan fazlası doğal afetler nedeniyle toplam 5,8 milyondan fazla Afgan'ın yerinden edildiği bildirildi.

İOM'a göre, yerinden edilenlerin en çok göç ettiği bölge, ülkenin batısındaki Herat vilayeti.