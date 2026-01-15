BM Temsilcisi Kıbrıs'ta Temaslarda Bulunacak

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 26-29 Ocak tarihleri arasında BM'nin Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik girişimleri çerçevesinde Ada'da olacak.

Holguin'in, temasları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile önce ayrı ayrı, ardından üçlü bir toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

ANKA'ya bilgi veren diplomatik kaynaklara göre, Holguin'in Kıbrıs adasındaki temaslarının ardından 1-2 Şubat tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin, Amman ziyaretini tamamladıktan sonra, "programında Ada'ya dönmesini gerektirecek bir değişiklik olmaması halinde", Yunanistan ve Türkiye'ye de temaslarda bulunmak üzere seyahat etmesi öngörülüyor.

Holguin, ANKA'ya geçen ay Kıbrıs adası, Yunanistan ve Türkiye'de yaptığı görüşmelerin ardından verdiği röportajda, "güvenin pekiştirilmesi ve somut ilerleme sağlanmadan 5 artı 1 formatındaki bir toplantıya gidilmesi, sürecin daha başlamadan tıkanmasına yol açabileceğini" söylemişti.

Holguin'in planlanan seyahatinin ardından garantör ülkeler İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın da yer alacağı 5+1 formatındaki yeni bir görüşme için uygun koşulların oluşması halinde hazırlık sürecinin başlatılacağını belirtti.

BM'nin Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik girişimleri çerçevesinde BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Holguin, aralık ayında da Ada'yı ziyaret etmiş Türk ve Rum liderleriyle ikili ve üçlü birer görüşme gerçekleştirmişti.