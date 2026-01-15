BM Temsilcisi Kıbrıs'ta Temaslarda Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM Temsilcisi Kıbrıs'ta Temaslarda Bulunacak

15.01.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Holguin, Kıbrıs'ta KKTC ve GKRY liderleriyle görüşmeler yapacak, ardından Amman'a gidecek.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 26-29 Ocak tarihleri arasında BM'nin Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik girişimleri çerçevesinde Ada'da olacak.

Holguin'in, temasları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile önce ayrı ayrı, ardından üçlü bir toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

ANKA'ya bilgi veren diplomatik kaynaklara göre, Holguin'in Kıbrıs adasındaki temaslarının ardından 1-2 Şubat tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin, Amman ziyaretini tamamladıktan sonra, "programında Ada'ya dönmesini gerektirecek bir değişiklik olmaması halinde", Yunanistan ve Türkiye'ye de temaslarda bulunmak üzere seyahat etmesi öngörülüyor.

Holguin, ANKA'ya geçen ay Kıbrıs adası, Yunanistan ve Türkiye'de yaptığı görüşmelerin ardından verdiği röportajda, "güvenin pekiştirilmesi ve somut ilerleme sağlanmadan 5 artı 1 formatındaki bir toplantıya gidilmesi, sürecin daha başlamadan tıkanmasına yol açabileceğini" söylemişti.

Holguin'in planlanan seyahatinin ardından garantör ülkeler İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın da yer alacağı 5+1 formatındaki yeni bir görüşme için uygun koşulların oluşması halinde hazırlık sürecinin başlatılacağını belirtti.

BM'nin Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik girişimleri çerçevesinde BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Holguin, aralık ayında da Ada'yı ziyaret etmiş Türk ve Rum liderleriyle ikili ve üçlü birer görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Temsilcisi Kıbrıs'ta Temaslarda Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:09:03. #7.11#
SON DAKİKA: BM Temsilcisi Kıbrıs'ta Temaslarda Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.