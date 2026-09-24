BM'den paylaştığı tek kare olay oldu: Köklü değişim şart - Son Dakika
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BM'den paylaştığı tek kare olay oldu: Köklü değişim şart

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BM\'den paylaştığı tek kare olay oldu: Köklü değişim şart
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Ukraynalı yetkili Sergiy Kyslytsya, BM'deki yıpranmış koltukların fotoğrafını paylaşarak örgütün mevcut durumuna gönderme yaptı. BM'nin "modası geçmiş, kendini kaybetmiş ve köklü bir değişime ihtiyaç duyan" bir yapıya dönüştüğünü savunan Kyslytsya, Rusya Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğunu koruduğu sürece örgütün eski rolüne dönmesinin zor olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'e yönelik dikkat çeken bir eleştiri Ukraynalı diplomat Sergiy Kyslytsya'dan geldi. Kyslytsya, BM'deki 1 No'lu Konferans Salonu'nda bulunan eski ve yıpranmış koltukların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

ESKİ KOLTUKLARI BM'NİN DURUMUNA BENZETTİ

Kyslytsya, paylaşımında koltukların görüntüsünü BM'nin mevcut durumuna ilişkin bir metafor olarak kullandı.

Ukraynalı yetkili, "Modası geçmiş, kendini kaybetmiş ve köklü bir değişime ihtiyacı var. Bazıları köklerine dönmesi gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

BM'den paylaştığı tek kare olay oldu: Köklü değişim şart
Sergiy Kyslytsya

"ARTIK BARIŞIN DİREĞİ DEĞİL"

Kyslytsya, BM'nin temellerine ilişkin değerlendirmesinde Yalta Konferansı'na da atıfta bulunarak, örgütün temellerinin Stalin, Roosevelt ve Churchill döneminde atıldığını belirtti ve BM'nin artık "barışın direği" olmadığını savundu.

Kyslytsya ayrıca Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğunu koruduğu sürece, göreve gelecek yeni BM Genel Sekreteri'nin örgütün uluslararası rolünü yeniden tesis edebileceğine inanmadığını ifade etti.

UkraynaRusyaDünyaSon Dakika

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