BMGK, Libya'ya uluslararası yaptırımların Kasım 2023'e kadar süreceğini açıkladı - Son Dakika
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BMGK, Libya'ya uluslararası yaptırımların Kasım 2023'e kadar süreceğini açıkladı

14.07.2022 00:42
BMGK, Libya'ya uluslararası yaptırımların Kasım 2023'e kadar süreceğini açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya yönelik uluslararası yaptırımları Kasım 2023'e kadar devam etmesi yönünde karar aldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya yönelik uluslararası yaptırımları Kasım 2023'e kadar devam etmesi yönünde karar aldı.

BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde gerçekleşen BMGK toplantısında, Libya için alınan yaptırım kararlarının 15 Kasım 2023'e, BM üyesi devletlerin yasa dışı ham petrol ihracını engellemeye yönelik açık denizlerdeki gemilerde arama yapma yetkisinin 30 Ekim 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

BM Sözleşmesi'nin 7. Bölümü kapsamında yayınlanan kararda, Güvenlik Konseyi'nin Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığı teyit edildi.

Kararda, "Libya hükümetini ve Ulusal Petrol Şirketi'ni baltalayan, Libya'da barış, güvenlik ve istikrar için tehdit oluşturan ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünleri de dahil olmak üzere petrolün yasa dışı ihracatı konusundaki endişeler" ifade edildi.

Oy birliğiyle alınan BMGK kararında, "Libya'daki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiği, ülkede anayasal ve yasal bir temelde seçimlerin yapılması için koşulların oluşturulmasına tam destek verildiği" kaydedildi.

Güvenlik Konseyi kararı, tüm tarafları uluslararası hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri hedef alan saldırılara karışanları insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmaya çağırdı.

Silah ambargosu ihlallerine değinildi

BMGK kararında, Libya'daki ham petrolün veya diğer doğal kaynakların yasa dışı kullanımı yoluyla silahlı gruplara veya suç şebekelerine destek sağlamaya karşı uyarıda bulunulurken "Libya'ya yönelik silah ambargosunun devam eden ihlalleri konusunda ciddi endişeler" dile getirildi.

Tüm üye ülkelerden, silah ambargosuna tam olarak uyması ve çatışmaya karışmaması veya çatışmayı ağırlaştıracak girişimlerden uzak durması istendi.

23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının tüm taraflarca tam olarak uygulanmasının önemini vurgulanan kararda üye devletler, "tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin gecikmeksizin geri çekilmesi de dahil olmak üzere, anlaşmanın tam olarak uygulanmasına saygı duymaya ve desteklemeye" çağrıldı.

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Libya'da iki limanda yeniden petrol ihracatına başlandı Libya'da iki limanda yeniden petrol ihracatına başlandı BMGK'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde barış ve istikrar çabalarına destek BMGK'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde barış ve istikrar çabalarına destek
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BMGK, Libya'ya uluslararası yaptırımların Kasım 2023'e kadar süreceğini açıkladı - Son Dakika
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