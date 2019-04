CARMEDYA - BMW M hayranlarını bir araya toplayan sanal şehir "M Town", otomobil tutkunlarına benzersiz bir ortam sunuyor. Borusan Otomotiv 'in Türkiye distribütörü olduğu BMW,dünyadaki BMW M hayranlarını buluşturan "M Town" adında yepyeni birsanal şehir kurdu. BMW M tutkunlarının, üye olarak M Town pasaportuna sahipolduğu bu sanal şehirde, büyüleyici bir dünyanın kapıları aralanıyor.Eşsiz seslerPasaportunu alarak BMW M Town'un bir vatandaşı haline gelenkatılımcılar, hassas sürüş manevralarına, gösterişli driftlere sahne olan kahvedükkanlarına, M "org"undan gelen eşsiz seslere ve çok daha fazlasınatanıklık edebiliyor. M Town'un pürüzsüz asfaltı lastikleri dansa davet ederken,tüneller harika senfonilere ev sahipliği yapıyor. M Town sakinleri aynı zamandaM Town listerini indirerek, M modellerinin motor ve egzozlarından çıkanmuhteşem sesleri akıllı telefonlarında zil sesi olarak kullanabiliyor.The post BMW performans tutkunlarını bir araya getiriyor appeared first on Carmedya.