Bocce Volo Ligi'nde Bursa'nın Başarısı
Bocce Volo Ligi'nde Bursa'nın Başarısı

12.01.2026 12:47
Nilüfer Hasanağa TOKİ, Bocce Volo Ligi'ni zirvede tamamlarken, Çekirgespor ikinci oldu.

Türkiye Bocce Volo Birinci Ligi müsabakaları 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Bocce Salonu'nda gerçekleştirildi. İki etap halinde oynanan lig müsabakaları sonunda Bursa temsilcileri önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Bocce Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Volo 1. Lig müsabakalarına 16 kulüp katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan organizasyonda Bursa takımları Nilüfer Hasanağa TOKİ Spor Kulübü ile Çekirgespor, gösterdikleri performansla lige damga vurdu.

Müsabakalar sonunda Nilüfer Hasanağa TOKİ Spor Kulübü birinci olarak sezonu zirvede tamamlarken, Çekirgespor ise ligi ikinci sırada bitirerek büyük bir başarı elde etti. 'Bocce liginin ağası' olarak anılan Nilüfer Hasanağa TOKİ Spor Kulübü, istikrarlı performansını bu sezon da sürdürerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Nilüfer Hasanağa TOKİ Spor Kulübü adına Emine Dursun ve Yılmaz Güzelocak, Çekirgespor adına ise Furkan Ulu ve Buket Öztürk, sergiledikleri başarılı performanslarla takımlarının bu önemli dereceleri elde etmesinde büyük rol oynadı.

Mersin'de düzenlenen organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi görürken, Türkiye Bocce Volo Ligi müsabakalarının yüksek mücadele gücüyle tamamlandığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

