Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan\'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi
24.11.2025 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, oteli ilaçlayan şirketin 18 Nisan'da bir başka evi ilaçlaması ve ilaçlamadan iki gün sonra 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Raporda, küçük çocuğun ölümünün 'böcek ilacı zehirlenmesi' sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Almanya'dan 9 Kasım 2025 tarihinde turistik amaçla İstanbul'a gelen ve 13 Kasım 2025 tarihinde zehirlenerek hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

KARAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA DA AYNI İLAÇLAMA ŞİRKETİ VAR

Soruşturma sürerken, Şişli'de 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüyle sonuçlanan olayda ilaçlama yapan firmanın da, Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan 'DSS İlaçlama' adlı şirket olduğu ortaya çıktı.

"ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ BÖCEK İLAÇLAMASI SONUCU MEYDANA GELMİŞTİR"

Adli Tıp Kurumu'nun 17 Eylül 2025 tarihli raporunda, Karan Yazıcı'nın bilinen bir hastalığının olmadığı, 18 Nisan 2025'de yan dairelerinde ilaçlama yapıldığı, anne baba ve çocuğun 19 Nisan 2025'de bulantı ve kusma rahatsızlığının başladığı, ertesi gün hastaneye kaldırıldığı, takip ve tedavileri devam ederken kalbinin durduğu ve sonrasında ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Raporda ayrıca, çocuğun ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

"KOMŞUMA HABER VERDİM, EVDE KALACAĞINI SÖYLEDİ"

Öte yandan evini ilaçlatan komşu Feruza T.'nin de ifadesi ortaya çıktı. İfadesine başvurulan Feruza T., evinin içerisinde tahta kurusu şeklinde böcekler olduğunu söyleyerek, "Böceklerin küçük yaştaki çocuğumu ısırdığını gördüm. Komşum Gamze'ye evimi ilaçlatacağımı söyledim. İnternet üzerinden DSS ilaçlama adında şirket buldum. Sonrasında şirketi aradım ve evimi ilaçlattırdım. İlaçlama yapan şahsa yan dairemizde insanların yaşadığını, çocuk da olduğunu, bu yüzden herhangi bir sıkıntı olup olmayacağını sordum. 2 gün evde kalmamamı ve herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Her ihtimale karşı komşuma haber verdim, bana evde kalacağını söyledi" diye konuştu.

"KİM BİLİR DAHA NE KADAR CANI YANAN AİLE VAR"

Konuya ilişkin adliye meydanında açıklama yapan baba Şahin Yazıcı ise, raporun 2 ay önce çıktığını belirterek, "Bizim tek amacımız şikayetçi olduğumuzda başka kimsenin canının yanmamış olmasıydı. Biz yavrumuzu kaybettik. Başka kimsenin zarar görmemesi ve başka kimsenin evladını kaybetmemesi için şikayette bulunmuştuk fakat Böcek ailesinin dosyasından sonra herkes aksiyon aldı" dedi.

Anne Gamze Özlem Yazıcı ise, ilaçlamanın olduğu gün oğlunda hiçbir problem olmadığını ancak gecesinde rahatsızlanarak kusmaya başladığını söyledi. Yazıcı, "3 yaşında bir çocuk ve kocaman bir aileden bahsediyoruz. Kim bilir daha ne kadar canı yanan aile var" diye konuştu.

"AYNI ŞİRKET BİR AİLEYİ DAHA KATLETTİ"

Ailenin avukatı Eylem Karaca ise, "7 ay sonra gelen ve geçtiğimiz hafta dosyaya giren adli tıp raporuna baktığımızda bir şey fark ettik. Raporda böcek ilaçlamasından kaynaklı öldüğü onaylandığı kabul edilmiş. Ama asıl fark edilen şey şu ki rapor 17 Eylül'de yazılmış. ve 19 Eylül'de sisteme gönderilmiş. Tam iki ay sonra, 13 Kasım'da onaylanmış ve sistemde görünür hale gelmiş. 13 Kasım, Böcek ailesinin iki yavrusunun öldüğü tarihe denk düşüyor. 2 aylık bir boşlukta, aynı şirket bir aileyi daha katletti. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz hem bu dosyada Karan Yazıcı bebeğin, sorumlularının ceza almasını beklerken, ailenin bir düşündüğü şey de bir başkasının canın yakmamalarıydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Zehirlenme, Güvenlik, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik’te toprağa verildi Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti
Ev sahipleri dikkat Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
Vatandaşlar isyan etti Su değil çamur akıyor Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

21:00
Marco Asensio’nun büyük hayali İspanya Milli Takımı
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı
20:16
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya gitti
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti
19:59
Real Madrid’de puan kaybı sonrası ortalık karıştı Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular
Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular
19:28
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti
19:11
Güney Kore lideri Ankara’da Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı
18:30
Shakira’ya kırmızı halıda şok Bir anda gelip eteğine yapıştı
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 21:07:27. #7.11#
SON DAKİKA: Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.