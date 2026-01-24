Bodrum Anadolu Lisesi'ne Uluslararası Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Anadolu Lisesi'ne Uluslararası Ödül

24.01.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Anadolu Lisesi, '2026 Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü'nde birinci olarak ödül kazandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Anadolu Lisesi, '2026 Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü' kapsamında 'Dünya Liseleri Avrupa ve Orta Asya' kategorisinde birincilik elde etti.

Bodrum Anadolu Lisesi, 'Dünya Liseleri Avrupa ve Orta Asya' kategorisinde düzenlenen 2026 Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü yarışmasında birinciliğe layık görüldü. Bodrum Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ekip, 'IYTIMS (Entegre İzleme Sistemi için Akıllı Gençlik Teknolojisi)' adlı projeyle ödülün sahibi oldu. Proje kapsamında, orman yangınlarının erken tespiti ve önlenmesine yönelik olarak termal sensörlerle donatılmış, güneş enerjisiyle çalışan dronlar geliştirildi. Sistemle, yangın riski taşıyan alanların önceden belirlenmesi ve bor bazlı yangın söndürücü kapsüller kullanılarak yangınların büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor. Proje, jüri tarafından birinciliğe değer bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum Anadolu Lisemiz, 'Dünya Liseleri Avrupa ve Orta Asya' kategorisinde '2026 Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu. Okul takımını oluşturan gençler, 'IYTIMS (Entegre İzleme Sistemi için Akıllı Gençlik Teknolojisi)' olarak bilinen projeyle yangın risklerini belirlemek amacıyla termal sensörlerle donatılmış, güneş enerjisiyle çalışan dronlar geliştirdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Anadolu Lisesi'ne Uluslararası Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın “PKK’nın başındaki Türk“ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:52:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Anadolu Lisesi'ne Uluslararası Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.