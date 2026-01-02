Bodrum\'da 2025 Zabıta Denetimleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerince 2025'te halk sağlığı ile doğa ve çevreyi korumaya yönelik çok sayıda denetim ve uygulama gerçekleştirildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025'te kent genelinde denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında çevreyi kirletmekten 1905 işlemde 20 milyon 4 bin lira, ses ve gürültü denetimlerinde 198 işlemde 46 milyon 485 bin lira, sigara izmaritini gelişi güzel atan 748 kişiye 2 milyon 191 bin lira, inşaat yasaklarına uymayan 831 kişi ya da firmaya 10 milyon 838 bin lira, rutin denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 435 işletmeye 1 milyon 284 bin lira, diğer denetim ve uygulamalarda ise Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 771 işlemde 30 milyon 592 bin lira cezai işlem uyguladı.

İşgaliye konusunda da yıl boyunca denetim ve uygulama gerçekleştiren zabıta ekipleri, toplamda 1258 değerlendirmede 621 işgal tespit ederek 873 bin 126 lira, inşaat malzemeleriyle işgal gerçekleştirdiği tespit edilen 140 kişi ya da firmaya 1 milyon 189 bin lira, encümene sevk edilen 265 kişi ya da firmaya ise 753 bin 15 lira cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri trafiğe kapalı alanlar ile yaya kaldırımlarına araç park ederek yaya geliş ve geçişlerini engelleyen araçlara yönelik 7 bin 255 işlemde 21 milyon 424 bin lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 504 duba, 174 delinatör, 109 ayna ve 54 levha yerleştirme çalışması yaparken, 5 yeni motopark alanını da hayata geçirdi.