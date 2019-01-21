Bodrum'da Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü
1 saat önce
BODRUM'da dünden beri aralıklarla süren sağanak sonrası dere taştı.
BODRUM'da dünden beri aralıklarla süren sağanak sonrası dere taştı. Yollar suyla dolup taşarken, ilçedeki hayat olumsuz etkilendi.
Etkili olan sağanak sonrası, Bitez
Mahallesi'nde dere yatağı taşarken Adliye Caddesi, taşkın sularıyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bu vatandaşlardan biri olan ve bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen bir kadının güçlükle ilerlediği görüldü. Esnaftan bazıları, dükkanlarının önüne kum torbası koyarak önlem aldı. Bazı araçlar ise suyla dolu yolda arıza yaptı ve yolda kaldı. Yarımadanın farklı bölgelerinde de su baskınları yaşandı. Bazı duyarsız sürücüler su birikintilerine hızla girerek kaldırımda yürüyen vatandaşların ıslanmasına neden oldu. Yağışlı havanın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, ilçeye son 24 saatte 64 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:37 Kaynak: DHA
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