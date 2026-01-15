Bodrum'da cam şişe ile yaraladı, 19 yıl hapis - Son Dakika
Bodrum'da cam şişe ile yaraladı, 19 yıl hapis

15.01.2026 14:25
Mustafa K., kız arkadaşını yaralayıp hürriyetinden yoksun bıraktığı için 19 yıl hapis cezası aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kız arkadaşını cam şişeyle yaralayıp hürriyetinden yoksun bıraktığı gerekçesiyle yargılanan sanık 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, F.O'yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa K. ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Mustafa K, üzgün olduğunu ifade ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl olmak üzere 19 yıl hapis cezası verdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntüde Mustafa K'nin, F.O'yu darbetmesi, yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle kadının koşarak bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

Gümbet Mahallesi'nde 10 Haziran 2024'de meydana gelen olayda, aralarında çıkan tartışma sonucu Mustafa K. kırdığı cam şişesiyle kız arkadaşı F.O'ya saldırmıştı.

Kaynak: AA

