Bodrum'da DMD Hastası Eymen İçin Büyük Yardım Gecesi Düzenleniyor

(MUĞLA) - Muğla'da yaşayan DMD kas hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek olmak amacıyla Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.00'da "Büyük Yardım Gecesi" düzenlenecek. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı geceye katılmaya ve Eymen'e umut olmaya davet ediyorum" dedi.

Bodrum'da DMD hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek için "Büyük Yardım Gecesi" düzenlenecek. Etkinlik, yarın saat 19.00'da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde yapılacak. Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve dayanışmacı vatandaşlar katılacak.

Gecede, Eymen'in tedavi sürecine destek olmak amacıyla bağış çağrıları yapılacak. Katılımcılar hem salonda hem de canlı yayın üzerinden bağışta bulunabilecek. Yardım gecesi, (@bodrumkaymakamligi, @ahmetaras, @tamermandalinci ve @dmd.eymen.ozdogan) Instagram hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Mandalinci, tüm vatandaşları Eymen için dayanışmaya davet ederek, "Biricik evladımız, DMD kas hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek olmak amacıyla 13 Kasım akşamı tüm Muğla olarak tek yürek olacağız. Bu özel gecede Muğla halkı, Eymen için el ele vererek dayanışmanın ve iyiliğin en güçlü örneklerinden birini sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı geceye katılmaya ve Eymen'e umut olmaya davet ediyorum. Haydi Muğla, hep birlikte Eymen'e umut olalım" diye konuştu.