Bodrum'da Sağanak: 109 Ev ve İş Yeri Su Bastı - Son Dakika
Bodrum'da Sağanak: 109 Ev ve İş Yeri Su Bastı

06.02.2026 13:49
Bodrum'da etkili sağanak yağış nedeniyle 109 ev ve iş yeri sular altında kaldı, tahliye çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle 109 ev ve iş yerini su bastı, bahçeler su altında kaldı. Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, belediye ekipleri tarafından su tahliyesi ve temizlik çalışması başlatıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak Bodrum'da hayatı felç etti. Konacık-Bitez güzergahında yol trafiğe kapandı. Araçlar yolda kaldı. Ekiplerin tahliye çalışmasının ardında yol tekrar trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah ve Bergamut caddeleri yanından geçen dereler taştı, ev, iş yeri ve bahçeler sular altında kaldı. Bitez Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Ortakent, Torba, Yalıkavak, Çamlık, Kızılağaç, Gümüşlük mahallerinde yollara saçılan taş ve kum parçaları nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

HAVA AYDINLANDI BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI

Başta Bitez Mahallesi'nde olmak üzere 101 ev ve 8 iş yerini su bastı. Bahçeler su altında kaldı. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü. 9 vatandaş ile 4 araç mahsur kaldıkları noktadan kurtarıldı. Bodrum Belediyesi afet, temizlik ekiplerince ev, iş yeri ve bahçelerden su tahliyesi başlatıldı. Sahilde kaldırım taşları yarılırken, bölgede onarım ve temizlik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bölgedeki son durumla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, "Bodrum, dün itibarıyla yoğun yağış altında kaldı. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü. Bitez bölgemizde bu rakam oldukça yukarıda gibiydi. 132 personel, 60 araç ile gece boyunca sahadaydık. Kurtarma timleri sahadaydı. Toplam 109 ev ve iş yeri su baskını altında kaldı, 9 vatandaşımız ve 4 araç kurtarıldı. Zarar gören ev ve iş yerlerinde ekiplerimiz su tahliye ve temizlik çalışması yapıyor" dedi.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Yağışların başladığı andan itibaren 474 araç, 59 iş makinesi, 100 motopomp, 36 dalgıç pompa ve 1,127 personel ile sahada görev yaparak vatandaşlarımızın yanında olduk. Gece boyunca fedakarca çalışan AFAD, İtfaiye, MUSKİ, DSİ, Emniyet, Jandarma, sivil toplum kuruluşları, ADM Elektrik, Bodrum Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Sahil Güvenlik ve Karayolları personeline teşekkür ederiz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Kaynak: DHA

