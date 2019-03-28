Son Dakika Haberleri: Bodrum'da, Sezona Hazırlanan Beach Club'ta Yangın

Bodrum'da, Sezona Hazırlanan Beach Club'ta Yangın

42 dakika önce

BODRUM'da, sezon hazırlıklarının yapıldığı beach club'ın deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum'da, Sezona Hazırlanan Beach Club'ta Yangın, System.String[]
BODRUM'da, sezon hazırlıklarının yapıldığı beach club'ın deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibinin alevlerin bitişikteki otele sıçramaması için yoğun çaba harcadığı yangın, 1 saatte söndürüldü.

Bitez sahilinde bulunan ve sezona hazırlanan beach club'ın deposunda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanlar,  Bodrum merkez ile Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinden göründü. İhbar üzerine sahile  Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis ve sağlık ekipleri ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma gönüllüleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin bitişikteki otele sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, saat 15.00 sıralarında, söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangın nedeniyle depodaki şezlong minderleri, masalar, sandalyeler ve hasır güneşlikler kullanılamaz hale geldi. 

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:03 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bodrum, Güncel
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