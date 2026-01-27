Bodrum\'da Yaya Araç Çarpması Sonucu Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, aracın çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde seyreden H.O. idaresindeki hafif ticari araç, Gümbet Kavşağı'nı geçtikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ergin D. isimli yayaya çarptı. Kazada yaralanan yayanın yardımına vatandaşlar koştu. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye geldi. Ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
