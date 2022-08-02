28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2) - Son Dakika
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28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2)

02.08.2022 01:15
28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2)

BODRUM'DAKİ EVİNE GELDİAnkara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Kararın ardından Çevik Bir cezaevinden tahliye edildi. Tahliyenin ardından Çevik Bir, ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak'taki yaşadığı eve geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Çevik Bir, "Buralar çok değişmiş" dedi.

Yürümekte güçlük çektiği görülen Çevik Bir, ailesiyle birlikte eve girmeden gazetecilere el salladı. (

Görüntü dökümü:

-Çevik Bir'den genel ve detay görüntü


- Bodrummuğla
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Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi Çevik Bir cezaevinden çıktı Çevik Bir cezaevinden çıktı
Kaynak: DHA

Çevik Bir, 28 Şubat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2) - Son Dakika
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