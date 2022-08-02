Ankara
5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat
davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir
hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Kararın ardından Çevik Bir cezaevinden tahliye edildi. Tahliyenin ardından Çevik Bir, ailesiyle birlikte Bodrum
Yalıkavak'taki yaşadığı eve geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Çevik Bir, "Buralar çok değişmiş" dedi.
Yürümekte güçlük çektiği görülen Çevik Bir, ailesiyle birlikte eve girmeden gazetecilere el salladı. (
Görüntü dökümü:
-Çevik Bir'den genel ve detay görüntü
- Bodrummuğla
Kaynak: DHA
Çevik Bir, 28 Şubat, Ankara, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2) - Son Dakika
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