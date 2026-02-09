Bodrum FK 3\'te 3 Yaptı

1'inci Lig'de üst üste birçok kriz yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig yarışına sorunsuz devam ediyor. Önce yönetim değişikliğine giden, ardından kadrosundaki as oyuncularını satmak zorunda kalan ve son olarak teknik direktörü Burhan Eşer'in bahis soruşturması kapsamında 6 ay men cezası almasıyla sarsılan yeşil-beyazlılar, sonuncu Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Olumsuzlukların gölgesinde son 3 maçını gol yemeden kazanan Ege ekibi puanını 42'ye çıkarıp 4'üncü sıraya sıraya yükseldi.

Süper Lig potasına doğru ilerleyen Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz galibiyeti taraftara armağan ettiklerini dile getirdi. Adana Demirspor'a saygı duyarak oynadıklarını belirten Yılmaz, "19 günde 5 maç oynadık. Cumartesi günü de evimizde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geleceğiz. Yoğun bir takvimde kazanarak ilerlemek çok önemli. Motivasyonumuz çok yerinde. Güzel ve önemli bir galibiyet alındı, oyuncularımı kutluyorum. 3 puan taraftarımıza hediye armağan olsun" diye konuştu.