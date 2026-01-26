Bodrum FK'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
Bodrum FK'dan Önemli Galibiyet

Bodrum FK\'dan Önemli Galibiyet
26.01.2026 23:27
Bodrum FK, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, 6 maçtır kazanamadıklarını, önemli bir galibiyet aldıklarını ve galibiyetlerin devamının geleceğine inandıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, zorlu bir deplasman olacağını bilerek karşılaşmaya hazırlandıklarını ve birçok eksiklerinin olduğunu söyledi.

Yılmaz, ilk defa ilk 11 oynayan oyuncularının haftalardır oynuyor gibi mücadele ettiğini, maça iyi başlayarak golü bulduklarını ifade etti.

İlk yarıyı 1-0 önde kapattıklarını anlatan Yılmaz, "İkinci devre Sakaryaspor oyuncu değişiklikleriyle hızlı başladı ama biz de hemen karşılığını verdik, oyuncu değişiklikleriyle oyunu dengeledik. Golümüzü attık, birçok pozisyona girdik. Belki daha da farklı olabilirdi. Bizim için çok önemli bir maçtı, 6 maçtır kazanamıyorduk. İnşallah devamı gelecek. Sakaryaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını, ilk yarıda kabul edilemeyecek bir oyun oynadıklarını dile getirdi.

İkinci yarı yaptıkları müdahalelerle oyuna ortak olmaya çalıştıklarını anlatan Kutlu, "İkinci yarı aslında yine tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Fiziksel anlamdaki sorunları atlatabilmemiz biraz süreç alıyor. Oyuncu anlamında sorunlarımız var, topun bizde kalması gereken yerler var... Fiziksel sorunlarımız olduğu için akan oyunda sıkıntı yaşıyoruz. Topun bizde kalmasını takım içinde çözemiyoruz. Bu bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Yönetim kurulumuz bu anlamda çalışıyor, yaptığımız transferler de var. Bugün için ilk yarı bizim adımıza kabul edilemez, ikinci yarı hemen hemen oyuna ortak olmuştuk. Belki farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Yediğimiz şanssız bir gol var. Çalışacağız, düzelteceğiz. Aramıza katılacak oyuncular da olacak." ifadelerini kullandı.

Uyum sürecini kısa sürede atlatacaklarını vurgulayan Kutlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki haftalar Sakaryaspor için farklı haftalar olabilir iyiye gidiş anlamında. Uzun zamandır kazanamıyoruz, kötü bir durumdayız ama buradan çıkacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyundaki sorunlarımızı görüyoruz, çözmek için transfer ve antrenman şeklimizi ona göre ayarlayacağız. Belki oyun sisteminde de değişikliğe gidebiliriz. Üçlü sistemi değiştirip dörtlüye de dönebiliriz. Ekibimle beraber onun da kararını vereceğiz. Telaş yapmaya gerek yok. Tabii ki sıkıntılı bir süreç ama atlatacağız."

Kaynak: AA

