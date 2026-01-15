Bodrum FK, Konyaspor\'a 2-1 Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK sahasında Konyaspor'a 2-1 yenildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Dimitrov'un pasında ceza sahasında Seferi'nin şutunda kaleci Deniz'den dönen topu Ege tamamladı. 1-1
59. dakikada Cenk'in ceza sahası içinden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.
79. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu kale alanında Svendsen ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Furkan Ürün, Çağrıcan Pazarcıklı
Bodrum FK: Bahri, Cenk (Obekpa dk. 65), İsmail, Furkan, Imeri, Mustafa (Ahmet Aslan dk. 46), Adem Metin (Brazao dk. 65), Enes, Ege, Dimitrov (Emirhan, dk. 83), Seferi (Ali Habeşoğlu dk. 65)
Yedekler: Mehmet Adıyaman, Ajeti, Mert Yılmaz, Ali Aytemur
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic (Jinho Jo dk. 46), Tunahaan (Deniz Türüç dk. 61), Bardhi (Berkan Kutlu dk. 69), Muleka, Umut (Svendsen dk. 77)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Karahan Yasir Subaşı, Melih Bostan, Guillermo Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Bjorlo (dk. 45), (Svendsen) (dk.79) (Konyaspor), Ege Birsen (dk. 56) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Jevtovic, Arif Boşluk, Andzouana (Konyaspor), Ahmet Aslan (Bodrum FK) - MUĞLA
