Bodrum FK, Konyaspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bodrum FK, Konyaspor'a 2-1 Yenildi

Bodrum FK, Konyaspor\'a 2-1 Yenildi
15.01.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Bodrum FK, Konyaspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK sahasında Konyaspor'a 2-1 yenildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Dimitrov'un pasında ceza sahasında Seferi'nin şutunda kaleci Deniz'den dönen topu Ege tamamladı. 1-1

59. dakikada Cenk'in ceza sahası içinden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

79. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu kale alanında Svendsen ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Furkan Ürün, Çağrıcan Pazarcıklı

Bodrum FK: Bahri, Cenk (Obekpa dk. 65), İsmail, Furkan, Imeri, Mustafa (Ahmet Aslan dk. 46), Adem Metin (Brazao dk. 65), Enes, Ege, Dimitrov (Emirhan, dk. 83), Seferi (Ali Habeşoğlu dk. 65)

Yedekler: Mehmet Adıyaman, Ajeti, Mert Yılmaz, Ali Aytemur

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic (Jinho Jo dk. 46), Tunahaan (Deniz Türüç dk. 61), Bardhi (Berkan Kutlu dk. 69), Muleka, Umut (Svendsen dk. 77)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Karahan Yasir Subaşı, Melih Bostan, Guillermo Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Bjorlo (dk. 45), (Svendsen) (dk.79) (Konyaspor), Ege Birsen (dk. 56) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Jevtovic, Arif Boşluk, Andzouana (Konyaspor), Ahmet Aslan (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Konyaspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Konyaspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:47
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:18:01. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Konyaspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.