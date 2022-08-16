Yapılan denetimlerde, 41 kullanıcıya iki kişi elektrikli skutera binmek, yaya yollarında gitmek, ters yönden gelmek gibi ihlallerden 17 bin 508 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da kurallara uymayan 41 elektrikli skuter kullanıcısına 17 bin 508 lira ceza - Son Dakika

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