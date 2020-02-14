Bodrumspor gurbette

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta art arda Vanspor ve Eyüpspor'u mağlup ederek derin bir nefes alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın GMG Kastamonuspor deplasmanında terleyecek.

Gazi Stadı'nda saat 13.00'te başlama düdüğü çalacak 90 dakikada Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. Ligde Bodrumspor'un 26, şampiyonluk yarışındaki Kastamonuspor'un 42 puanı bulunuyor. Teknik direktör Tarık Daşgün, deplasmanda da çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.