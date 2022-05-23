Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler

Taraftarları polis dağıtmaya çalışıyor

MUĞLA - TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ikinci maçı için Bayburt'a giden Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele, oteli basmaya gelen taraftar, küfürlü tezahüratlar yaptı, otel önünde çok sayıda torpil patlattı. İntikam sloganları atan taraftarları, polis bölgeden dağıtmak için çaba harcıyor.

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt'a gitti.

Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı. Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti.

Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taraftarları bölgeden dağıtmak için çaba harcıyor.