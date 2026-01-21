Boğaz'da Bulunan Ceset Svechnikov'a Ait Mi? - Son Dakika
Boğaz'da Bulunan Ceset Svechnikov'a Ait Mi?

21.01.2026 19:18
Beşiktaş'ta denizdeki cesedin, kaybolan yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığı için DNA testi yapıldı.

Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi.

Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen Svechnikov'un anne ve babası, Adli Tıp Kurumu'na geçti.

Aile, burada DNA örneği verdi.

İşlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan anne Ogalina Svechnikova, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdilik yüzde yüz Nikolai olduğu tespit edilmedi. Sonuç belli olduktan sonra haber verilecek, cesedi görmedik." ifadelerini kullandı.

Aile, açıklamanın ardından kurumdan ayrıldı.

Olay

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığına ilişkin değerlendirmeler henüz tamamlanmazken, Svechnikov'un anne ve babası DNA örneği vermek için Rusya'dan İstanbul'a gelmişti.

Ural Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na inen anne Ogalina Svechnikova, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin denizde bulunan erkek cesedinin oğluna ait olabileceğine dair bilgi verilmesi üzerine kente geldiklerini ve oğluna ait olması halinde cesedi Rusya'ya götüreceklerini söylemişti. Aile ardından, Adli Tıp Kurumu'na gitmek üzere havalimanından ayrılmıştı.

Kaynak: AA

