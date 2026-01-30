Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam - Son Dakika
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

30.01.2026 10:16
İstanbul Boğazı'nda yer alan tarihi Kara Todori Yalısı, banka alacakları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılırken, Sarıyer'deki yapı için 1 milyar 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

İstanbul Boğazı'nın tarihi dokusu içinde önemli bir yere sahip olan Kara Todori Yalısı, icra süreci kapsamında yeniden satışa sunuldu. Sarıyer ilçesinde yer alan yalının satış işlemleri İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yürütülüyor.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 150 MİLYON TL

Edinilen bilgilere göre yalı, bir bankanın alacaklarına karşılık icra kapsamına alındı. Satış dosyasında, taşınmaz için belirlenen muhammen bedelin 1 milyar 150 milyon lira olduğu kaydedildi.

BALYAN İMZALI TARİHİ YAPI

1871 yılında, Çırağan Sarayı'nın da mimarı olan Sarkis Balyan tarafından inşa edilen Kara Todori Yalısı, mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Kendine ait rıhtımı bulunan yapı, altın varaklı nişleri ve detaylı süslemeleriyle Boğaz hattının öne çıkan eserleri arasında gösteriliyor.

Sanatsal ve mimari değeriyle öne çıkan yalı, daha önce de yüksek bedelli satış girişimleriyle gündeme gelmişti. İcra yoluyla yapılacak yeni satışın, Boğaz'daki tarihi yalı piyasasında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

