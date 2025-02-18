Boğaziçi'nde Kafe İşgali Açıklaması - Son Dakika
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Boğaziçi'nde Kafe İşgali Açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi, kafe işgaliyle ilgili iddiaları yalanlayarak, barış ortamına dikkat çekti.

18.02.2025 16:28
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(İSTANBUL) - Boğaziçi Üniversitesi tarafından Kuzey kampüsteki kafe işletmesine yönelik iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu işletme, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine herhangi bir kahve markasının iştiraki değildir. Özel teşebbüse kiralanmış alanda kimi öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen işgal eylemi, işletme hakkının engellenmesinin yanı sıra üniversitemizdeki barış ortamını da olumsuz etkilemiştir" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Kuzey kampüsteki kafe işletmesine yönelik eylemler üzerine bugün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kampüsümüzdeki kafe işletmesine yönelik eylemlerle ilgili son günlerde basında yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberlere konu olan ve uzun yıllardır farklı bir işletmeci tarafından işletilen kafe, öğrencilerimize daha kaliteli ve uygun koşullarda hizmet sunmak amacıyla hazırlanan teknik şartları karşılayan başka bir girişimci tarafından ihale yoluyla kiralanmıştır. Söz konusu işletme, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine herhangi bir kahve markasının iştiraki değildir. Üniversitemizin hizmet verilen alanlar kapsamındaki temel önceliği, öğrencilerimize sağlıklı bir yeme-içme ve ders çalışma ortamı oluşturmaktır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmış ve işletme koşulları iyileştirilmiştir. Özel teşebbüse kiralanmış alanda kimi öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen işgal eylemi, işletme hakkının engellenmesinin yanı sıra üniversitemizdeki barış ortamını da olumsuz etkilemiştir. Kampüsümüzde çoğulcu ve çeşitliliğe büyük önem veren eğitim-öğretim faaliyetlerinin korunması amacıyla, eylemlerde provokatif rolü olduğu tespit edilen bazı öğrencilere üç gün kampüse giriş kısıtlaması getirilmiş ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi olarak, uluslararası standartlardaki eğitim süreçlerimizin sağlıklı ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi için titizlikle çalışıyoruz. Bu süreçleri sekteye uğratabilecek ve üniversiteye zarar verebilecek eylemler, dünya çapındaki saygın üniversiteler tarafından asla hoş görülmediği gibi kurumumuzda da kabul edilemez."

Kaynak: ANKA

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