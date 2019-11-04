Son Dakika Haberleri: Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek
Son Dakika Spor Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek

Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli takıma destek mesajı gönderdi.

Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli takıma destek mesajı gönderdi.

Sırp skorer Bogdanovic, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, takımın performansından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum ama sezonun bitmesine daha çok var. Onlara sevgimizi gösterip destek olalım. Bu zor başlangıcın ardından sezonu harika bir şekilde bitireceklerine eminim." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar oynanan basketbolla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe Beko, son 5 yıldır Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 6 maçta bir galibiyet alabildi.

Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal: Fenerbahçe kurguyla şampiyon olacak diyenlere selam olsun
Emre Belözoğlu'ndan Kayserisporlu futbolcu Abdennour'a küfür Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek! Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 19:01:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]