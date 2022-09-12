Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendi hayatını kaybetti

12.09.2022 09:42

İstanbul'da serinlemek için Alibeyköy Barajı'na girdikten sonra çırpınmaya başlayan arkadaşını kurtaran Mehmet D. boğularak yaşamını yitirdi. Kendini kurtaran arkadaşının cansız bedenini gören çocuğun üzgün haliyse kameraya yansıdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Alibey Baraj Gölü'nde edinilen bilgilere göre Mehmet D. ile Eyüp Ensar G. yüzmek için Sultangazi Alibeyköy Baraj'ına geldi. Yasak olmasına rağmen baraja giren 11 yaşındaki Eyüp Ensar G., bir süre sonra çırpınmaya başladı.

ARKADAŞINI KURTARDI, KENDİ BOĞULDU

Bunu gören arkadaşı Mehmet D., Gökçe'yi kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Mehmet D., daha sonra boğulmaya başladı. Arkadaşını göremeyen Eyüp Ensar G., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Mehmet D.'nin hareket etmediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mehmet D.'nin cansız bedeni otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendi hayatını kaybetti

"BİRİ GİRDİ, SONRA DİĞERİNİ ÇAĞIRDI"

Çocukların boğulduğu gören Mahir Sido, "Biri suya girdi sonra arkadaşını çağırdı. İkisi suya girdi. İkisi boğuluyordu sonra biz bağırdık. Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti" dedi. Yaşanan olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendi hayatını kaybetti
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU
Kaynak: İHA

Sultangazi, Eyüp Ensar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendi hayatını kaybetti - Son Dakika
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