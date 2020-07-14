Boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği akarsuda boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Memluk Köprüsü yakınlarında girdiği akarsuda boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Deniz (10), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, ailesi sinir krizi geçirdi.

12 Temmuz'da eski Kahta Kalesi civarında bulunan Memluk Köprüsü yakınlarında ailesiyle pikniğe gelen İbrahim Deniz (10), serinlemek için akarsuya girmiş, bir süre sonra suda çırpındığı görülen çocuk, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılmıştı.

Deniz, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.