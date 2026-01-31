Boko Haram Saldırısı: 15 Ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda çocuklar dahil 15 köylü yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Wajirko köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 köylü hayatını kaybetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.