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Bokstaki ağır sıklet unvan maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi
6 saat önce
Organizasyonun düzenleyicisi Matchroom Boxing'den yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılması planlanan maçın ertelendiği belirtildi.
Organizasyonun düzenleyicisi Matchroom Boxing'den yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılması planlanan maçın ertelendiği belirtildi.
Karşılaşmanın yeni tarihi üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, "Tottenham Hotspur Stadı'nın bu dövüşe ev sahipliği yapma olasılığını araştırmaya devam edeceğiz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:54
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