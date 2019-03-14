Son Dakika Haberleri: Bölge Adliye Mahkemesi'nde 32 Personel Göreve Başladı

Bölge Adliye Mahkemesi'nde 32 Personel Göreve Başladı

31 dakika önce

Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınavı'nda başarılı olarak ataması yapılan 27 zabıt katibi, 3 teknisyen, 1 aşçı, 1 mübaşir Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde düzenlenen törenle görevine başladı.

Bölge Adliye Mahkemesi'nde 32 Personel Göreve Başladı, System.String[]
Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınavı'nda başarılı olarak ataması yapılan 27 zabıt katibi, 3 teknisyen, 1 aşçı, 1 mübaşir Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde düzenlenen törenle görevine başladı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Üyesi Ferhat Sayalı tarafından 32 personele tebrik belgeleri verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, yaptığı konuşmada, "Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ile hizmet gerekleri dışında kullanmadan, bu mal ve kaynakları israf etmeden, aldığınız maaşı hak edecek şekilde, amirleriniz, çalışma arkadaşlarınız ve diğer muhataplarınıza karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı harket ederek, devlet memuru vakarına uygun olarak atanmış olduğunuz görevi layıkıyla ifa etmelisiniz. Yeni göreviniz başta adalet caimamıza, Bölge Adliye Mahkememize ve göreve yeni başlayan personellere hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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