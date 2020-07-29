Bölgesel zayıflamayı mümkün kılan mucize - Son Dakika

Bölgesel zayıflamayı mümkün kılan mucize

Bölgesel zayıflama, bölgesel kiloları ile başı dertte olan herkesin hayalidir. Aslında istenilen bölgeden kilo vermek diye bir durum tek başına diyet ile mümkün olmayabilir.

Bölgesel zayıflamayı mümkün kılan mucize, System.String[]

Beden tipiniz, doğuştan sahip olduğunuz anatomik özelliklere sahip olarak

gelişir. Beden tipiniz bölgesel kilo alımınız için ilk belirteçtir. Bunun yanı sıra

sporun hayatınızda olmaması, kontrolsüz yemek yeme, yediğiniz besinlerin

içerikleri de bölgesel kilo almanız için bir etkendir.

Diyet ya da egzersiz ile birlikte kilo kaybı sağlansa da istenilen bölgeden

incelme mümkün olmayabilir. Bu durumda estetik dünyası invaziv ya da

invaziv olmayan yöntemler ile devreye girer. İnvaziv olarak yani cerrahi işlem

gerektiren, liposuction gibi yöntemler konforlu olmayan ve uzun ömürlü

olmayan yöntemler sayılabilir. Bunun dışında kolay ulaşılabilir, pratik, cerrahi

işlem gerektirmeyen ve daha konforlu olan invaziv olmayan yöntemler son

zamanlarda yüz güldüren sonuçlar sağlayabiliyor.

Yağ dokuları; subkutan yağ dokusu yani derinin hemen altında, viseral yağ

dokusu da iç organların etrafında bulunan yağ dokusu şeklinde adlandırılır.

İnvaziv olmayan yöntemler cerrahi yöntemlerin aksine daha agresif ve uzun

ömürlü sonuçlar vermektedir.

Bu yöntemler tek başına yağ dokularının küçülmesinde ve vücudun yağ

yakmasında yeterli olmaz.

Doğru beslenme, doğru egzersiz ve güvenilir bir invaziv olmayan yöntemle

desteklendiğinde bölgesel incelme sağlayabileceğimiz bir tedavi yolu çizilebilir.

İnvaziv olmayan bölgesel zayıflama yöntemlerinden biri olan maxilipo yöntemi,

tripolarradyofrekans uygulaması yardımı ile deri üzerinde ısı 41-43 derecelere

güvenli bir şekilde çıkarılarak, deri altında bu ısının 50 derece civarında

hissedilmesi sağlanır. Böylece bu bölgede su moleküllerinin harekete geçmesi

ile bölgesel zayıflama için gerekli olan yağ hücresinden kilo verme mümkün

hale getirilir.

Maxilipo uygulaması 8-12 seans aralığında uygulanır. Uygulanan bölgeler bel

çevresi, kol altı, sırt, gıdı, kalça, basen, üst bacak veya ayak bilekleridir.

Bölgesel zayıflama için önemli olan kilo verme değil o bölgelerde yağ

miktarında ciddi azalmalara bağlı beden değişimidir.

Diyet-egzersiz-medikal uygulamalar bölgesel incelmenin üçlü sacayağıdır.

Bunlardan biri eksik kalırsa istenilen sonuca ulaşılamayabilir.

Çünkü yağ hücresinin yüksek oranda küçülmesini hedefleyen uygulamalar

esnasında beslenme biçimi büyük önem taşımaktadır. Maxilipo yöntemi

uygulanan bölgede diğer bölgelere göre daha fazla incelme sağlanır. Bunun

sonucunda da eşitlenen ve düzgün orantılı bir beden ortaya çıkar.

Diyet düzeni ile kilo veriyor, uygulama ile istediğimiz bölgeyi daha fazla

küçültüyor ve egzersiz ile kilo veriminizi desteklerken kas kütlesini

şekillendirerek daha ince bir görünüme kavuşuyoruz.

Bölgesel incelmek veya bölgesel zayıflama sanıldığı gibi mümkün olmayan bir

durum değildir. Fakat diyet veya egzersiz ile tek başına oluşmasının mümkün

olmadığını söyleyebiliriz. Doğru uygulama, doğru yaklaşım ve değerlendirme

ile hayalinizde olan bambaşka bir bedene merhaba demek düşünülenin aksine

mümkündür.

Kilo Vermek, Kadın, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:37

Son Dakika Kadın Bölgesel zayıflamayı mümkün kılan mucize - Son Dakika
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