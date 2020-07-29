Bölgesel zayıflamayı mümkün kılan mucize - Son Dakika

Beden tipiniz, doğuştan sahip olduğunuz anatomik özelliklere sahip olarak
gelişir. Beden tipiniz bölgesel kilo alımınız için ilk belirteçtir. Bunun yanı sıra
sporun hayatınızda olmaması, kontrolsüz yemek yeme, yediğiniz besinlerin
içerikleri de bölgesel kilo almanız için bir etkendir.
Diyet ya da egzersiz ile birlikte kilo kaybı sağlansa da istenilen bölgeden
incelme mümkün olmayabilir. Bu durumda estetik dünyası invaziv ya da
invaziv olmayan yöntemler ile devreye girer. İnvaziv olarak yani cerrahi işlem
gerektiren, liposuction gibi yöntemler konforlu olmayan ve uzun ömürlü
olmayan yöntemler sayılabilir. Bunun dışında kolay ulaşılabilir, pratik, cerrahi
işlem gerektirmeyen ve daha konforlu olan invaziv olmayan yöntemler son
zamanlarda yüz güldüren sonuçlar sağlayabiliyor.
Yağ dokuları; subkutan yağ dokusu yani derinin hemen altında, viseral yağ
dokusu da iç organların etrafında bulunan yağ dokusu şeklinde adlandırılır.
İnvaziv olmayan yöntemler cerrahi yöntemlerin aksine daha agresif ve uzun
ömürlü sonuçlar vermektedir.
Bu yöntemler tek başına yağ dokularının küçülmesinde ve vücudun yağ
yakmasında yeterli olmaz.
Doğru beslenme, doğru egzersiz ve güvenilir bir invaziv olmayan yöntemle
desteklendiğinde bölgesel incelme sağlayabileceğimiz bir tedavi yolu çizilebilir.
İnvaziv olmayan bölgesel zayıflama yöntemlerinden biri olan maxilipo yöntemi,
tripolarradyofrekans uygulaması yardımı ile deri üzerinde ısı 41-43 derecelere
güvenli bir şekilde çıkarılarak, deri altında bu ısının 50 derece civarında
hissedilmesi sağlanır. Böylece bu bölgede su moleküllerinin harekete geçmesi
ile bölgesel zayıflama için gerekli olan yağ hücresinden kilo verme mümkün
hale getirilir.
Maxilipo uygulaması 8-12 seans aralığında uygulanır. Uygulanan bölgeler bel
çevresi, kol altı, sırt, gıdı, kalça, basen, üst bacak veya ayak bilekleridir.
Bölgesel zayıflama için önemli olan kilo verme değil o bölgelerde yağ
miktarında ciddi azalmalara bağlı beden değişimidir.
Diyet-egzersiz-medikal uygulamalar bölgesel incelmenin üçlü sacayağıdır.
Bunlardan biri eksik kalırsa istenilen sonuca ulaşılamayabilir.
Çünkü yağ hücresinin yüksek oranda küçülmesini hedefleyen uygulamalar
esnasında beslenme biçimi büyük önem taşımaktadır. Maxilipo yöntemi
uygulanan bölgede diğer bölgelere göre daha fazla incelme sağlanır. Bunun
sonucunda da eşitlenen ve düzgün orantılı bir beden ortaya çıkar.
Diyet düzeni ile kilo veriyor, uygulama ile istediğimiz bölgeyi daha fazla
küçültüyor ve egzersiz ile kilo veriminizi desteklerken kas kütlesini
şekillendirerek daha ince bir görünüme kavuşuyoruz.
Bölgesel incelmek veya bölgesel zayıflama sanıldığı gibi mümkün olmayan bir
durum değildir. Fakat diyet veya egzersiz ile tek başına oluşmasının mümkün
olmadığını söyleyebiliriz. Doğru uygulama, doğru yaklaşım ve değerlendirme
ile hayalinizde olan bambaşka bir bedene merhaba demek düşünülenin aksine
mümkündür.