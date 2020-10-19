Bolivya'da devlet başkanlığı seçimini Morales'in varisi Luis Arce kazandı

Bolivya'da sandık çıkış anketlerinden gelen ilk sonuçlar, devlet başkanlığı seçimini geçtiğimiz yıl istifaya zorlanan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in varisi sosyalist aday Luis Arce'nin kazandığını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre Arce, oyların yüzde 52,4'ünü alarak seçimin ilk turunda zaferini ilan etti.

Arce, Bolivya gazetesi La Razon'a verdiği demeçte, "birlik hükümeti" ve "değişim süreci" sözü verdi.

Twitter'da yaptığı paylaşımda demokrasinin yeniden kazandığını ifade eden Arce, "İstikrar ve sosyal barışı yeniden sağlayacağız" dedi.

Morales'ten dönüş sinyali

Sürgündeki eski Devlet Başkanı Evo Morales ise seçim sonuçları ardından yaptığı ilk açıklamada Bolivya'ya dönme sinyali verdi.

Morales, Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında, "Er ya da geç Bolivya'ya döneceğiz, bu tartışılmaz. Bu en büyük arzum ve an meselesi" diye konuştu.

Morales, Arce'nin ülkesini ekonomik büyüme rayına geri oturtacağını söyledi.

Arce, ekonomi bakanı olarak görev yaptığı Morales döneminde ülkenin ekonomik mucizesinin mimarı olarak gösterildi.

Muhalefet seçimi tanıdı

Resmi sonuçların açıklanmasının öncesinde ülkenin geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, Arce'yi seçimlerin muhtemel galibi olarak tebrik etti.

Seçimi ikinci sırada bitiren Yurttaşlar Topluluğu ittifakından merkezci aday Carlos Mesa ise Arce'nin zaferini tanıdı.

Mesa, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Hala resmi sonuçlar yok ancak elimizdeki verilerden Arce'nin seçimi kazandığını söylemek mümkün. Kazananları tebrik ediyorum. Bolivya'yı demokrasiyi göz önünde bulundurarak yönetmelerini rica ediyorum" dedi.

Mesa, ankete göre oyların yüzde 31,5'ini aldı.

Anketler ikinci tur için Mesa'yı önde gösteriyordu

Seçimler, koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ertelendi. Ayrıca bu oylama, 20 yıl içerisinde ülkenin ilk yerli lideri olan Morales'in katılmadığı ilk seçim oldu.

Salgını sebebiyle ağır aksak ilerleyen seçimlerde bazı sandıklar sırada oy vermeyi bekleyen insanlar nedeniyle beklenenden daha uzun süre açık kaldı.

Seçimde ilk turunu kazanması beklenen 57 yaşındaki Arce için asıl soru seçimi ilk turda kazanıp kazanamayacağıydı. Bolivya'da seçimin ikinci tura kalmaması için oyların yüzde 40'ından fazlasını almak gerekiyor.

Bazı anketler, 2003-2005 yılları arasında devlet başkanlığı görevi yapan 67 yaşındaki merkez siyasetçi Mesa'nın diğer dört adayın desteğiyle ikinci turda zafer kazanacağını öne sürmüştü.

Geçen yılki seçim krizi

Ülkede 20 Ekim 2019 tarihinde yapılan seçimi takip eden Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) gözlemcileri, resmi sonuçların geçerliliğini sorgulamış ve seçimlerin tekrar edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Uluslararası gözlemciler de seçimlerde "açık hileler" tespit edildiğini duyurmuştu.

Morales, rakibi Mesa'yı yüzde 10 oy farkıyla geçtiğini ve ikinci tura gerek olmadığını açıklayınca seçmenler sokaklara çıkmıştı.

Oyların yüzde 84'ü sayıldıktan sonra ülkenin seçim kurulunun sonuçların açıklanmasını durdurması, hile iddialarının ortaya atılmasına yol açmıştı.

2006'dan beri ülkeyi yöneten Evo Morales ise uluslararası gözlemcilerin bulgularını kabul etmekle birlikte, istifa çağrılarına 20 gün olumsuz yanıt vermişti

Muhalif Bolivyalılar sokaklara çıkarak sandıklarda ve seçimde hile yapıldığını, oylarının çaldığını söylemeye ve isyan etmeye başlamıştı.

Morales ise rakibinin darbe yapmaya çalıştığını iddia ederek protestocuların "hukukun üstünlüğüne saldırdığını" savundu.

Güvenlik güçleri ile Morales destekçileri ve muhalifleri arasında çıkan çatışmalar sonucunda üç kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Morales'in artık istifa etmesi gerektiğini söyledikten sonra Morales canlı yayından istifa ettiğini duyurmuştu.

Bunun bir darbe olduğunu söyleyen Morales, Meksika'ya iltica etmek amacıyla uçağa binerek ülkeyi terk etmişti.

Zengin doğal kaynaklarına rağmen bölgenin en fakir ülkelerinden biri olan Bolivya'da 40 yılın en kötü ekonomik krizini yaşıyor ve GSYİH'nın 2020'de yüzde 6,2 daralması bekleniyor.

Luis Arce kimdir?

Tam adı Luis Alberto "Lucho" Arce Catacora olan siyasetçi 28 Eylül 1963'te Bolivya'nın La Paz kentinde doğdu.

Morales yönetiminde Ekonomi ve Kamu Maliyesi Bakanı olarak görev yapan politikacı, Birleşik Krallık'ta Warwick Üniversitesi'nden ekonomi bilimleri alanında yüksek lisans diplomasına sahip.

Arce, Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi üyesi.