Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! F.Bahçe'nin kapısını yeni bir teklifle çaldılar

İtalya Serie A takımı Bologna'nın Pelkas aşkı bitmiyor. Fenerbahçe'ye daha önce 4.5 milyon euro teklif eden Çizme ekibi, teklifini yükselterek 6 milyon euro seviyesine çıkardı.

FENERBAHÇE, 10 MİLYON EURO BONSERVİS GELİRİ BEKLİYOR

Sporx'in haberine göre; Daha önce Pelkas için 4.5 milyon euroluk teklif sunan ve bu teklifi Fenerbahçe tarafından reddedilen Bologna, Yunan futbolcu için teklifini bir miktar daha yükselterek 6 milyon euro seviyesine çıkarttı. Bologna'dan gelen 6 milyon euroluk teklifi de geri çeviren Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ın transferi için en az 10 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor. Vitor Pereira'nın da kesinlikle takımda kalmasını istediği Pelkas için minimum 10 milyon euroluk bonservis bedeli bekleyen Fenerbahçe, bu bedelin altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.