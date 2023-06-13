Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heykelini Dikmek İçin Mektup Yazdı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heykelini Dikmek İçin Mektup Yazdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heykelini Dikmek İçin Mektup Yazdı

13.06.2023 17:28

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikmek için muvafakat almak üzere kendisine mektup yazdığını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması durumunda Bolu'nun en çok görünen noktasına Erdoğan'ın heykelini dikeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından bir açıklama daha yapan Tanju Özcan, sözünü tutacağını belirtmişti.

ÖZCAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Gözler Bolu'da yapılacak Erdoğan heykeline çevrilmişken, Tanju Özcan Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yaşayan birinin heykelinin yapılabilmesi için söz konusu kişiden muvafakat alınması gerektiğini belirten Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını belirtti.

"HEYKEL İÇİN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP YAZDIM"

Özcan, şunları söyledi: "Recep Tayyip Erdoğan'a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim."

Tanju Özcan'dan Erdoğan'a mektup: Heykel için Cumhurbaşkanı'ndan muvafakat istedim

"DEVASA BİR RTE HEYKELİ DİKECEĞİM"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikeceğini belirttiği nisan ayındaki paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bolu'yu güzelleştirmek için çalışıyoruz 'heykelci zihniyet' diyorlar. Şeref sözü veriyorum. PKK ile çözüm sürecinde kirli pazarlıklar yapan FETÖ ile kol kola yürüyen, milleti açlıkla imtihan eden RTE, seçimi 1 kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir RTE heykeli dikeceğim."

Tanju Özcan'dan Erdoğan'a mektup: Heykel için Cumhurbaşkanı'ndan muvafakat istedim
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