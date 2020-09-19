Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Bolu'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda yer alan Atatürk Parkı'ndaki törende, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Mustafa Köse, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirtti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından, Vali Ümit, gazilerle bir süre sohbet ederek, milletin gazilere minnettar olduğunu belirtti.

Yeniçağa ilçesinde de 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe meydanında yer alan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gaziler ve kurum amirleriyle vatandaşlar katıldı.