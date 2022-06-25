Bolu'da, 285 genç hafız törenle icazetlerini aldı - Son Dakika
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Bolu'da, 285 genç hafız törenle icazetlerini aldı

25.06.2022 12:59
Bolu'da, 285 genç hafız törenle icazetlerini aldı

Bolu'da, 285 genç hafız törenle icazetlerini aldı Bolu'da, hafızlıklarını tamamlayan 285 genç düzenlenen törenle icazetlerini aldılar.

Bolu'da, 285 genç hafız törenle icazetlerini aldı

BOLU - Bolu'da, hafızlıklarını tamamlayan 285 genç düzenlenen törenle icazetlerini aldılar.

Bolu'da, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmaya hak kazanan kızlı erkekli 285 genç için Karaçayır mahallesinde bulunan spor salonunda icazet töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleri, hafızlar ve aileleri katıldı. Hafız adaylarının salavat getirilerek salona girdiği törende, genç hafızların heyecanı gözlerinden okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hafız olmaya hak kazanan 285 gence icazet belgeleri verildi.

12 yaşında hafızlık icazeti alan Halil İbrahim Karadavut, "Gerede'den geliyorum. Hafızlığımı Şehit İlhan Sezer Hafızlık Ortaokulu'nda yaptım. Buraya da icazet almak için geldim. Hafızlığımı 1,5 sene önce tamamlamıştım. 16 ay boyunca da hafızlık için uğraştım. Çok mutluyum" dedi.

Törenin en genç hafızlarından bir diğeri olan Muhammet Talha Coşkun ise, "Yaklaşık 2 senede hafız oldum. Hafızlığı tatmak çok güzel bir şey. İleride doktor olmak istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da, 285 genç hafız törenle icazetlerini aldı - Son Dakika

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